نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار الخرج > بعد وفاة مريضة.. مستشفى بالخرج يمنع طاقماً طبياً من السفر
27/11/2019   10:04 ص

بعد وفاة مريضة.. مستشفى بالخرج يمنع طاقماً طبياً من السفر

+ = -
1691

قررت إدارة مستشفى الملك خالد بالخرج منع طاقم طبي من السفر خارج البلاد، بعد وفاة مريضة أجريت لها على يد الطاقم عملية جراحية لإزالة المرارة.  وأوضحت إدارة المستشفى أنها عقدت لجنة طبية أوّلية طارئة بعد إعلان الوفاة، وتم التوصية بإحالة المعاملة لإدارة المتابعة بصحة الرياض مع كامل الملف الطبي، تمهيداً لإحالة النتائج للهيئة الصحية الشرعية المختصة بالنظر في مثل هذه القضايا.

وأشارت إلى أن المريضة المتوفاة تبلغ من العمر 44 عاماً، ولديها تاريخ مَرضي متمثل في ارتفاع ضغط الـدم ومرض السكري وقصور في الغدة الدرقية، وتم تنويمها في المستشفى وأجريت لها العملية لإزالة المرارة وتكللت بالنجاح دون مضاعفات. وفق اخبار 24.

وأضافت أن المريضة عانت في مساء يوم العملية ضيقاً في التنفس وسبقه فقد للوعي، ليتم استدعاء فريق الإنعاش لتقديم الإجراءات الطبية المطلوبة وعلى أثرها نقلت المريضة إلى قسم العناية المركزة، وأعلنت الوفاة بعد ذلك بأربعة أيام.

بعد وفاة مريضة.. مستشفى بالخرج يمنع طاقماً طبياً من السفر

أخبار الخرج
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885075570.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.