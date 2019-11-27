بعد وفاة مريضة.. مستشفى بالخرج يمنع طاقماً طبياً من السفر

قررت إدارة مستشفى الملك خالد بالخرج منع طاقم طبي من السفر خارج البلاد، بعد وفاة مريضة أجريت لها على يد الطاقم عملية جراحية لإزالة المرارة. وأوضحت إدارة المستشفى أنها عقدت لجنة طبية أوّلية طارئة بعد إعلان الوفاة، وتم التوصية بإحالة المعاملة لإدارة المتابعة بصحة الرياض مع كامل الملف الطبي، تمهيداً لإحالة النتائج للهيئة الصحية الشرعية المختصة بالنظر في مثل هذه القضايا.
وأشارت إلى أن المريضة المتوفاة تبلغ من العمر 44 عاماً، ولديها تاريخ مَرضي متمثل في ارتفاع ضغط الـدم ومرض السكري وقصور في الغدة الدرقية، وتم تنويمها في المستشفى وأجريت لها العملية لإزالة المرارة وتكللت بالنجاح دون مضاعفات. وفق اخبار 24.
وأضافت أن المريضة عانت في مساء يوم العملية ضيقاً في التنفس وسبقه فقد للوعي، ليتم استدعاء فريق الإنعاش لتقديم الإجراءات الطبية المطلوبة وعلى أثرها نقلت المريضة إلى قسم العناية المركزة، وأعلنت الوفاة بعد ذلك بأربعة أيام.