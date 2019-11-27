بالفيديو.. مواطنة تروي كيف خسرت قضية ضم بناتها ضد طليقها.. وتزعم أن السبب خروجها كاشفة الوجه في لقاء تلفزيوني

روت امرأة قصة خسارتها قضية ضم بناتها ضد طليقها؛ بسبب خروجها كاشفة الوجه في إحدى القنوات التلفزيونية، على حد تعبيرها.
وقالت الأم وفقاً لـ “معالي المواطن” إنها رفعت دعوى ضم بناتها ضد طليقها العام الماضي، وفوجئت أن الحكم صدر لصالح الطرف الآخر بإلزام ابنتيها بالذهاب مع والدهما بعد انتهاء الدراسة، لافتة إلى أن القاضي كان متحيزاً لطليقها، على حد قولها، وأنه حكم ضدها؛ بسبب خروجها في لقاء تلفزيوني لأقل من دقيقة وهي كاشفة الوجه.
وأضافت أن بناتها كن يعانين كثيراً من أبيهن؛ لكبر سنه وعدم تجاوبه معهن، وأنهن طلبن العيش معها بعد أن وصلن لمرحلة عدم الاستطاعة، مشيرة إلى أن الحكم أضرّ نفسياً ببناتها.
من جانبها، قالت الابنة الكبرى: “للأسف القاضي ما أخذ برغبتي أنا وأختي في البقاء مع أمي، ما أعطاني فرصة أصلاً أن أبدي برأيي أو أتكلم”، بينما انتقدت الابنة الصغرى موقف القاضي الذي حرم أماً من بناتها؛ بسبب رأيه الشخصي.
أم تخسر قضيتها مع طليقها بسبب خروجها كاشفة وجهها في إحدى القنوات التلفزيونية#mbc1#معالي_المواطن pic.twitter.com/wxB6uoinHq
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) November 26, 2019