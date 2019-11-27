سعوديتان تحصدان جائزة من اليونسكو

حازت باحثتان سعوديتان على جائزة برنامج زمالة لوريال اليونسكو من أجل المرأة في العلم للشرق الأوسط، وهما أسماء العمودي والدكتورة وفاء الطلحي.
ونالت أسماء العمودي الجائزة بعد مشاركتها في بحث طبي لدرجة الدكتوراه، فيما حازت الدكتورة الطلحي الجائزة على بحثها العلمي والمتخصص في صناعة أعضاء قابلة للزراعة من خلايا الجذعية المبرمجة المأخوذة من الشخص المحتاج نفسه، واستخدام الخلايا المبرمجة من كائن حي وزراعتها في نفس الكائن.
وأكدت الفائزتان وفقاً لـ “عكاظ”، أن الجائزة تمثل لهما جانباً مهماً في تشجيع المرأة على التميز والإبداع في المجال العلمي، مشيرتين إلى أنها ستضيف لهما الكثير وتفتح لهما أبواباً في مراكز أبحاث عدة.