نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. السدحان يعرض “مشلح عمره 50 سنة للبيع” وبعض المقتنيات
27/11/2019   8:27 ص

بالفيديو.. السدحان يعرض “مشلح عمره 50 سنة للبيع” وبعض المقتنيات

+ = -
2562

عرض الفنان عبدالله السدحان مقتنياته التي كان يستخدمها في العديد من أعماله الفنية للبيع، من بينها مشلح عمره 50 عاماً، بعد أن باع الفنان راشد الماجد عوده في مزاد علني خلال حفلته ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقال السدحان إنه ليس الفنان الأول الذي يقوم بهذه الخطوة، لافتاً إلى أن الكثير من الفنانين واللاعبين عرضوا مقتنياتهم للبيع، فبعضهم عرض التيشيرت وآخرون عرضوا أحذيتهم للبيع، مشيراً إلى أن الفنان راشد الماجد باع عوده في مزاد علني قبل أيام.

وأكد أن المقتنيات ليست كلها للبيع، بل إن بعضها للاطلاع مثل حقيبة تسمى “محيميد”، والتي سُميت بذلك تشابهاً مع أول سهرة تلفزيونية سعودية حملت اسم “محمود ومحيميد”، مطالباً بالتسويق لمقتنياته كي تباع بشكل جيد.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. السدحان يعرض “مشلح عمره 50 سنة للبيع” وبعض المقتنيات

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885075559.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.