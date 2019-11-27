بالفيديو.. السدحان يعرض “مشلح عمره 50 سنة للبيع” وبعض المقتنيات

عرض الفنان عبدالله السدحان مقتنياته التي كان يستخدمها في العديد من أعماله الفنية للبيع، من بينها مشلح عمره 50 عاماً، بعد أن باع الفنان راشد الماجد عوده في مزاد علني خلال حفلته ضمن فعاليات موسم الرياض.
وقال السدحان إنه ليس الفنان الأول الذي يقوم بهذه الخطوة، لافتاً إلى أن الكثير من الفنانين واللاعبين عرضوا مقتنياتهم للبيع، فبعضهم عرض التيشيرت وآخرون عرضوا أحذيتهم للبيع، مشيراً إلى أن الفنان راشد الماجد باع عوده في مزاد علني قبل أيام.
وأكد أن المقتنيات ليست كلها للبيع، بل إن بعضها للاطلاع مثل حقيبة تسمى “محيميد”، والتي سُميت بذلك تشابهاً مع أول سهرة تلفزيونية سعودية حملت اسم “محمود ومحيميد”، مطالباً بالتسويق لمقتنياته كي تباع بشكل جيد.
بعض من مقتنياتي العزيزة على العازة مقتنيات نابليون .
المهم والأهم للجادين ابحث عن شاب سعودي ملم باللغة الإنجليزية ليتولى ادارة التسويق للفقير الى ربه انا .
بدون التزام بساعات دوام ، عمل حر تعبت وأنا ادبر عمري ، للتواصل
hdabdab@hotmail.com pic.twitter.com/y3SuYYijZI
— عبدالله السدحان (@Abdulsadhan) November 26, 2019
وفق “أخبار 24”.