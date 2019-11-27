بالفيديو.. عضوة بـ “الشورى” تشرح المعنى الحقيقي لمفهوم “تمكين المرأة”

أوضحت عضوة مجلس الشورى الدكتورة سلطانة البديوي، المعنى الحقيقي لمفهوم “تمكين المرأة”، مبينة أن هذا المفهوم أصبح يتردد كثيراً هذه الأيام لكن البعض لا يعلم معناه.
وقالت البديوي في لقائها ببرنامج “مسايا لجين” على قناة “SBC”، إن التمكين كإطار نظري هو تقديم التسهيلات واتخاذ الإجراءات السياسية والبرامج والمبادرات التي تعزز دور المرأة، مضيفة أن هذا المفهوم في السابق كان ذا شجن والآن أصبح من المواضيع التي تجلب السعادة والتي ساهمت في تطوير ودفع عجلة التنمية.
وأكدت أن هذا التعريف لمفهوم تمكين المرأة نعيشه الآن بحذافيره وفق رؤية 2030 وقرارات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده التي مكّنت المرأة السعودية وأعطتها الكثير من الحقوق التي كان البعض يراها جزءاً من الترف، لكن الآن أصبح المفهوم يشكّل أمراً إيجابياً لدى المواطنين. وفق “أخبار 24”.
#مسايا_لجين | دائمًا مانسمع #تمكين_المرأة.. لكن بعضنا لايعلم معناها الحقيقي.
ضيفتنا د. سلطانة البديوي عضو مجلس الشورى تشرح المعنى. @Lojain_omran@MasayaLojain pic.twitter.com/CgeSeH7pje
— SBC channel (@SBC_Channel) November 26, 2019