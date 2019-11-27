بالفيديو.. الكشف عن تفاصيل حفل اعتزال ياسر القحطاني

كشف تقرير عن تفاصيل حفل اعتزال لاعب الهلال والمنتخب السعودي السابق ياسر القحطاني، والذي سيقام يوم الأحد المقبل (1 ديسمبر) على ملعب جامعة الملك سعود ضمن فعاليات موسم الرياض.
وسيبدأ المهرجان وفقاً لبرنامج “في المرمى” على قناة “العربية”، بأنشطة ترفيهية خارج أسوار الاستاد يتفاعل فيها الحضور مع ياسر القحطاني عبر ألعاب إلكترونية وأنشطة مستوحاة من شخصيته.
وسيحتضن الاستاد بعدها أسرة ياسر ثم عائلته الكروية والجماهيرية، وفي الساعة السابعة يبدأ الاحتفال بأغنية افتتاحية تحكي عن الحلم والإنجاز، وسيقدم الحفل الإعلامي بدر آل زيدان الذي سينتقل بالحضور إلى شاشة عرض مرئية تحكي في دقائق قصة اللاعب الملقب بالقناص.
وسيشهد الحفل تكريم ياسر لعشر شخصيات أثرت في مسيرته الكروية، في مقدمتهم مكتشفه المدرب حمد الدوسري، بعدها يدخل الفريقان اللذان سيلعبان مباراة الاعتزال وهما فريق الهلال وفريق (Y 20) الذي سيضم عدداً من نجوم اللعبة حول العالم. وفق “أخبار 24”.
وسيرتدي أفراد فريق (Y 20) قميصاً أبيض اللون وعليه خطوط ترمز للمحطات التي مرّ بها ياسر بداية من نادي القادسية ومروراً بالهلال والعين الإماراتي والمنتخب السعودي، وسيضم الفريق كلاً من: الهولندي فان بيرسي والكاميروني صمويل إيتو، والإيطاليين فرانشيسكو توتي وأندريا بيرلو، وعمر السومة وعمر عبدالرحمن، وطارق التائب ورادوي وويلهامسون، وحسين عبدالغني وأحمد الفريدي ووليد عبدالله وأسامة هوساوي وماجد المرشدي، ويقوده المدرب الأرجنتيني رامون دياز.
وسيعلب ياسر الشوط الأول مع فريق (Y 20) والشوط الثاني مع الهلال؛ حيث يرغب في توديع الملاعب هلالياً، وبعد المباراة سيلتقط الصور التذكارية مع الجماهير، ثم فقرة غنائية يحييها كل من رابح صقر وأسماء المنور ووليد الشامي.
تعرف على تفاصيل حفل اعتزال ياسر القحطاني في الأول من ديسمبر المقبل#ياسر_ضيف_في_المرمى pic.twitter.com/FJc4QyFrP1
— العربية – في المرمى (@FilMarma) November 26, 2019