محكمة مصرية تحكم بالإعدام على امرأة قتـلت طفلة من أجل شراء هدية لزوجها

أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكماً يقضي بالإعدام شنقاً لربة منزل، بعد اتهامها بـقتل طفلة بمدينة الجيزة في مصر، أثناء محاولة سرقتها من أجل شراء هدية لزوجها بمناسبة عيد الحب.
وتشير التفاصيل إلى أن القاتلة كانت تمر بأزمة مالية وتريد شراء هدية لزوجها، فأقدمت على خنق الطفلة “شمس” التي كانت تعتاد الذهاب إليها كي تلعب مع ابنتها الرضيعة، ووضعتها داخل حقيبة وألقتها أمام إحدى الجمعيات الشرعية بالقرية، واستولت على حلق ذهب كان في أذن الطفلة.
وقامت الجهات الأمنية بالمنطقة بالبحث والتحري عن قـاتل الطفلة، بعدما وردتها معلومات تفيد بأن طالباً بالمرحلة الثانوية عثر على حقيبة بها جـثة لطفلة، كما وردتها دلائل من تاجر مشغولات ذهبية أن إحدى السيدات حضرت إليه وعرضت عليه شراء حلق طفلتها لأنها تمر بأزمة مالية. وفق “أخبار 24”.
وبتفريغ كاميرات محل الذهب تبيّن أن المرأة التي ظهرت في الفيديو الموثق هي القـاتلة نفسها، وتم ضبطها من قبل رجال الشرطة وإحالتها إلى الجهات المعنية التي أصدرت حكم الإعدام بحقها.