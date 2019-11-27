إمارة الباحة تُصدر بياناً بشأن ما أثير حول الخدمات الصحية خلال الجلسة الأسبوعية لأمير المنطقة

أصدرت إمارة منطقة الباحة – اليوم (الثلاثاء) – بياناً توضيحياً بشأن ما أثير مؤخراً حول عدد الأطباء في مستشفيات المنطقة خلال الجلسة الأسبوعية لأمير المنطقة الأمير حسام بن سعود.
وأوضحت أن أمير المنطقة وجه بالتحقق من نقص الخدمات الطبية وعدد الأطباء في تخصصات القلب والروماتيزم والغدد الصماء، وتبين أن مستشفى الملك فهد يضم 3 استشاريين في مركز القلب منهم استشاري تداخلي.
ويضم المستشفى كذلك أخصائي روماتيزم وأخصائيين في تخصص الغدد الصماء وثالثاً في مركز الكلى، واستشاري غدد صماء في مستشفى الأمير مشاري. وفق “أخبار 24”.
وأفادت الإمارة بأن ما ذكر في الجلسة الأسبوعية حول عدد الأطباء في صحة الباحة مقارنة بانتهاء خدماتهم ومغادرتهم صحيح، مؤكدةً أنها تتطلع لبذل المزيد من الجهود لخدمة المواطن.