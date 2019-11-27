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أخبار محلية > السيرة الذاتية لأمين منطقة الرياض الجديد الأمير فيصل بن عياف
27/11/2019   8:18 ص

السيرة الذاتية لأمين منطقة الرياض الجديد الأمير فيصل بن عياف

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صدر اليوم (الثلاثاء) أمر ملكي بتعيين الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عيّاف أميناً لمنطقة الرياض بالمرتبة الممتازة.

وكان الأمير فيصل بن عيّاف يعمل مستشاراً عمرانياً في الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وهو متخصص في تخطيط المدن وإدارتها، وعمل قبل ذلك مستشارَ تصميم ودراسات عمرانية في شركة سكيدمور اوينجز ومرييل الأمريكية، إضافة إلى مناصب أخرى في المجال العمراني.

وحصل الأمير فيصل على الماجستير من جامعة هارفرد في التخطيط والادارة الحضرية ، كما يحمل شهادة ماجستير أخرى في العمارة والتصميم الحضري من جامعة كولومبيا الأمريكية، ويدرس حالياً الدكتوراه في التخطيط وإدارة المدن والأقاليم في جامعة كاليفورنيا بيركلي. وفق “أخبار 24”.

السيرة الذاتية لأمين منطقة الرياض الجديد الأمير فيصل بن عياف

أخبار محلية
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