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أخبار محلية > المالكي: إطلاق التحالف للأسرى الحوثيين هدفه دعم ملف الأسرى المتعثر بين الأطراف اليمنية
27/11/2019   8:18 ص

المالكي: إطلاق التحالف للأسرى الحوثيين هدفه دعم ملف الأسرى المتعثر بين الأطراف اليمنية

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قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف الداعم للحكومة اليمنية الشرعية العقيد تركي المالكي إن قرار التحالف إطلاق 200 أسير حوثي يجيء دعماً لملف الأسرى المتعثر بين الحكومة اليمنية والميليشيات الحكومية.

وأضاف – في مداخلة هاتفية على قناة “العربية” – أن التحالف يهدف من هذا القرار إلى تسوية الخلافات الجانبية بين الأطراف اليمنية في ما يتصل بالأسرى والمحتجزين والمخفيين قسرياً.

وأكد المالكي أن التحالف يعمل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتنفيذ قراره المتعلق بإطلاق الأسرى الحوثيين، مشيراً إلى أنه لا يمكنه الآن الإفصاح عن مزيد من التفاصيل. وفق “أخبار 24”.

المالكي: إطلاق التحالف للأسرى الحوثيين هدفه دعم ملف الأسرى المتعثر بين الأطراف اليمنية

أخبار محلية
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