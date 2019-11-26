أعلنت شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار “سامبا كابيتال”، بصفتها مدير الاكتتاب لشركة “أرامكو”، عن نتائج اكتتاب الأفراد حتى لساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء.
وأوضحت في بيان أن عدد المكتتبين الأفراد خلال هذه الفترة بلغ 3.10 مليون مكتتب بعدد أسهم بلغ إجماليها 845.1 مليون سهم، بقيمة بلغت 27.04 مليار ريال، عبر قنوات الاكتتاب المختلفة.
وبينت نائب رئيس مجلس إدارة “سامبا كابيتال” رانيا نشار أن الإقبال الذي حظي به الاكتتاب يحمل في طياته الكثير من الدلالات، في مقدمتها الثقة الكبيرة بقوة المركز المالي للشركة، إضافة إلى تزايد الوعي الاستثماري لدى المواطن، وسعيه لتنمية مدخراته عبر المساهمة في شركات توفر له مردوداً استثمارياً مجزياً.
وفق “أخبار 24”.