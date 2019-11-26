أعلن مركز خدمات المطورين بوزارة الإسكان (إتمام) عن عدد المخططات المعتمدة وطلبات رخص البناء وشهادات تأهيل المطورين الصادرة خلال شهر أكتوبر الماضي.
وأوضح المركز أنه اعتمد في أكتوبر 37 مخططاً تبلغ مساحتها الإجمالية 52 مليوناً و819 ألفاً و634 متراً مربعاً.
وتابع بأن منطقة جازان تصدرت من حيث مساحة اعتماد المخططات بمساحة إجمالية بلغت 12,739,218 متر مربع، تليها منطقة مكة المكرمة بمساحة إجمالية تزيد عن 12 مليون متر مربع، ثم منطقة الرياض بمساحة إجمالية تزيد عن 8 ملايين متر مربع.
وأفاد المركز بأن عدد رخص البناء خلال أكتوبر صدرت لـ 518 وحدة، وعدد شهادات تأهيل المطورين العقاريين 14 شهادة.
تجدر الإشارة إلى أن المركز يعد إحدى مبادرات وزارة الإسكان، ويهدف إلى تيسير إجراءات المطورين العقارين.
وفق “أخبار 24”.