مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تطرح مشروع “أوركيدز” السكني للبيع

أعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، عن طرح مجموعة من الأراضي السكنية المطورة لمشروع أراضي “أوركيدز” السكني للبيع، وذلك في فعاليتين بجدة والرياض.
ففي مدينة جدة، سيتم طرح أراضي المشروع بمركز العرض والمبيعات المخصص لمشاريع المدينة الاقتصادية في شارع الأمير سلطان، وذلك خلال الفترة من 28 نوفمبر الحالي حتى 4 ديسمبر.
كما ستُقام فعالية طرح وحدات الأراضي السكنية للمشروع الذي يمتد على مساحة 755 ألف متر مربع، خلال الفترة من 28 حتى 30 نوفمبر الجاري في فندق ريتز كارلتون بالعاصمة الرياض.
ويضم المشروع أراضيَ سكنيةً مطورة تتراوح مساحاتها بين 250 و600م2، حيث تتميز بأسعار تنافسية تبدأ من 224 ألف ريال، وخطط سداد مرنة بدون فوائد جاهزة للتسليم. وفق “أخبار 24”.
ويتميز “أوركيدز” بقربه من الشاطئ العام، إلى جانب أبرز المرافق الاجتماعية والسياحية بالمدينة الاقتصادية كمجمع أزميرالد الرياضي وملعب الغولف “رويال غرينز” والنادي الريفي.