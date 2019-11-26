“سند محمد بن سلمان”: صرف 520 مليون ريال لأكثر من 26 ألف شاب في مبادرة سند الزواج

ذكر برنامج “سند محمد بن سلمان للمبادرات الاجتماعية”، اليوم الثلاثاء، أنه تم صرف العطاء للمتقدمين على مبادرة سند الزواج للدفعة الأخيرة.
وأكد البرنامج على الصرف لمستفيدي مبادرة “سند الزواج” والذين تجاوز عددهم 26 ألف شاب من مختلف مناطق المملكة، بإجمالي عطاء تجاوز 520 مليون ريال.
يأتي ذلك حرصاً من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على مساندة الشباب وتحقيق الاستقرار وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع. وفق “أخبار 24”.
الجدير بالذكر أن مبادرة “سند الزواج” إحدى مبادرات برنامج “سند محمد بن سلمان” تقدم العون المباشر لدعم شباب الوطن، حيث تضمنت مستهدفاتها مساندة 25 ألف شاب من حديثي الزواج وتم تجاوز العدد المستهدف بأكثر من ألف مستفيد وقبول جميع من تنطبق عليهم الشروط من المتقدمين.