كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم – اليوم (الثلاثاء) – عن نتائج قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الحالي 2019/ 2020.

وستبدأ مباريات الدور الـ 32 من البطولة في الفترة ما بين 4-7 ديسمبر 2019م.

وجاءت نتيجة القرعة على النحو التالي:

قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين

وفق “أخبار 24”.