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كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم – اليوم (الثلاثاء) – عن نتائج قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الحالي 2019/ 2020.
وستبدأ مباريات الدور الـ 32 من البطولة في الفترة ما بين 4-7 ديسمبر 2019م.
وجاءت نتيجة القرعة على النحو التالي:
وفق “أخبار 24”.
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