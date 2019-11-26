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أخبار المناطق > نزع ملكية 68 عقاراً لتنظيم مسار شارع الملك عبدالعزيز
26/11/2019   10:20 م

نزع ملكية 68 عقاراً لتنظيم مسار شارع الملك عبدالعزيز

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بدأت أمانة المنطقة الشرقية إجراءات نزع ملكية 68 عقاراً في مدينة عنك بمحافظة القطيف لصالح تنظيم مسار شارع عرض 30م والممتد من شارع الملك عبدالعزيز حتى التقائه بشارع عبدالرحمن بن عوف شرقاً.

من جهته، ذكر رئيس بلدية القطيف محمد الحسيني، أن تزايد النمو السكاني أحد العوامل التي تسبب أزمة مرورية وتخل بانسياب الحركة المرورية، وهو ما تطلب اعتماد هذه المشاريع.

ودعا الحسيني المواطنين أصحاب العقارات التي تقع على هذه الشوارع لإحضار الوثائق المطلوبة وهي: صورة الصك مع الأصل للمطابقة، البطاقة مع الأصل، الوكالة “إن وجد” مع الأصل، رخصة البناء إن وجد، الولاية للأوقاف مع الأصل، العنوان الوطني، صك حصر الورثة “إن وجد” مع الأصل. وفق “أخبار 24”.

نزع ملكية 68 عقاراً لتنظيم مسار شارع الملك عبدالعزيز

أخبار المناطق
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