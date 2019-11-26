أعلنت وزارة الخدمة المدنية – اليوم (الثلاثاء) – عن إطلاق “برنامج تأهيل المتميزين” لتطوير الكفاءات الوطنية من حديثي التخرج.
ويهدف البرنامج إلى إمداد الجهات الحكومية بالخريجين المميزين من الجنسين بعد تأهيلهم وتطويرهم ضمن برنامج تطويري منتهٍ بالتوظيف يستمر 18 شهراً.
ويُمنح الملتحقون بالبرنامج مكافأة شهرية تعادل راتب المرتبة التي سيعينون عليها عند اجتيازهم البرنامج التطويري، كما يمنحون درجتين إضافيتين عند التعيين.
ويضمّ البرنامج التطويري أربع مراحل: تستمر المرحلة الأولى شهراً واحداً ويتلقى فيها الخريجون معارف عامة، وتستمر الثانية ستة أشهر تُنمى خلالها المعارف الشخصية للمتدربين، وتستمر الثالثة ستة أشهر يعمل فيها المتدربون على تطوير مهاراتهم العملية في شركات خارجية، وفي المرحلة الأخيرة يمارسون مهامهم في مقر العمل مدة خمسة أشهر.
وفق “أخبار 24”.