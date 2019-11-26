وزير الثقافة يوجه بدراسة احتياجات اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة والرفع بالنتائج خلال 30 يوماً

وجه وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، بتشكيل لجنة مختصة لدراسة احتياجات اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة وسبل تطويرها، على أن ترفع بنتائجها خلال 30 يوماً.
وستعمل اللجنة المختصة التي يرأسها الأمير بدر، على دراسة الاستفادة من عضوية المملكة في المنظمات الدولية ذات الصلة، وتفعيل الدور الاستشاري للجهات المعنية في المملكة مع المنظمات التابعة، والعمل على تقييم الوضع الراهن وتحديد فرص التطوير في اللجنة الوطنية.
وشدد التوجيه على أهمية إعادة النظر في الهيكل التنظيمي والسياسات والإجراءات والحوكمة والأطر القانونية وآليات التأهيل، وتحديد أجندة الأولويات الوطنية، وبناء حوكمة تكاملية مع المنظمات التابعة. وفق “أخبار 24”.
وتهدف اللجنة إلى إبراز وتعزيز مكانة المملكة إقليميا ودوليا، وتمثيلها في المنظمات الدولية والإقليمية في مجالات التربية والثقافة والعلوم، وستتبع لها مندوبيات المملكة في منظمات “اليونيسكو”، و”الإيسسكو”، و”الإليسكو”.
يذكر أن المملكة فازت مؤخراً بعضوية المجلس التنفيذي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، وسيسهم هذا الفوز في إبراز دورها كعضو فاعل في الأجندة الدولية المتعلقة بالثقافة والعلوم والتربية، وزيادة الوعي الدولي بالحراك السعودي الثقافي والعلمي والاجتماعي.