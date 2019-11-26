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أخبار محلية > “الصحة”: أكثر من 63 ألف مستفيد من خدمة تطعيم الإنفلونزا في المنازل
26/11/2019   4:30 م

“الصحة”: أكثر من 63 ألف مستفيد من خدمة تطعيم الإنفلونزا في المنازل

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أوضحت الصحة أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية التي نفذتها الأسبوع الماضي بلغ أكثر من 63 ألف مستفيد، حيث تم تقديم هذه الخدمة للمستفيدين في منازلهم تيسيراً على المواطنين وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وأوضحت أن خدمة “تطعيم”، شملت 15 مدينة ومحافظة هي، (الرياض والخرج والدمام والخبر والظهران والقطيف ومكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة وحائل والقصيم وجازان والجوف وعرعر ونجران وتبوك وعسير).

وأكدت أن ذلك يأتي رغبة من “الصحة” في تغطية أكبر عدد ممكن من طالبي الخدمة، لافتاً إلى أن أكثر المستفيدين هم من كبار السن. وفق “أخبار 24”.

“الصحة”: أكثر من 63 ألف مستفيد من خدمة تطعيم الإنفلونزا في المنازل

أخبار محلية
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