المدارس والمرافق التعليمية بجميع المناطق تحتفل ولمدة أسبوع بالذكرى الخامسة للبيعة

وجهت وزارة التعليم إداراتها في مختلف المناطق، بتنفيذ فعاليات احتفالية في جميع المدارس والمرافق التابعة، اعتباراً من الأول إلى 8 ربيع الآخر 1441، بمناسبة الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وحثت “التعليم” في تعميم وجهه نائب الوزير الدكتور عبدالرحمن العاصمي، على تفعيل الاحتفاء بالذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين في جميع المدارس وتشجيع منسوبي الإدارات التعليمية وقيادات المدارس على الاحتفال.
وشددت على أن هذه الاحتفالات بهذه المناسبة العظيمة، يأتي لإظهار مشاعر الغبطة والسرور تجاه خادم الحرمين وتأكيداً للاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن في نفوس أبنائنا وبناتنا. وفق “أخبار 24”.
ونوهت الوزارة بأن الاحتفالات بالذكرى الخامسة للبيعة ستنطلق يوم الخميس الأول من الشهر المقبل بتدشين برنامج الاحتفالات بديوان الوزارة، ومن ثم خلال الفترة من الأحد إلى الخميس 1-8/ 4/ 1441هـ يجري تنفيذ فعاليات الاحتفالات بالإدارات التعليمية والمدارس.