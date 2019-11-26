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أخبار محلية > “التعليم”: نحرص على استيعاب أكبر عدد من الخريجين ونوظف معلمي تربية خاصة سنوياً
26/11/2019   1:00 م

“التعليم”: نحرص على استيعاب أكبر عدد من الخريجين ونوظف معلمي تربية خاصة سنوياً

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أكدت وزارة التعليم أن التعيين في وظائف “معلم تربية خاصة” مستمر سنوياً، وأنها تحرص على استيعاب أكبر عدد من الخريجين كل عام.

وأوضحت متحدثة الوزارة ابتسام الشهري، أن تحديد الحاجة الفعلية لمعلمي التربية الخاصة يرتبط بالاحتياج السنوي المبني على نسبة النمو في معاهد وبرامج “التربية الخاصة”، وقد تزيد أعداد الخريجين عن الاحتياج الفعلي السنوي، ما يؤثر أحيانا في استيعاب الخريجين.

وأشارت المتحدثة بحسب “عكاظ” إلى أن الوزارة تعمل على دعم وتشجيع القطاع التعليمي الأهلي على استيعاب خريجي وخريجات “التربية الخاصة”، وأن هناك فرصاً أخرى لخريجي التربية الخاصة في قطاعات أخرى مثل القطاعات الصحية والتأهيلية.

“التعليم”: نحرص على استيعاب أكبر عدد من الخريجين ونوظف معلمي تربية خاصة سنوياً

أخبار محلية
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