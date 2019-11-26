إنشاء 24 مركزاً للرعاية الصحية في مدينة ومحافظات الرياض

أنهت المديرية العامة للشؤون الصحية بمدينة الرياض إنشاء 24 مركزاً للرعاية الصحية الأولية، لخدمة المرضى والمراجعين في مدينة الرياض والمحافظات التابعة للمنطقة.
وبحسب مساعد مدير عام صحة الرياض للشؤون الهندسية المهندس فهد المناع، فإن المراكز الصحية المنجزة تشمل 16 مركزا في مدينة الرياض لتغطية أحياء: الملقا، والياسمين، وحطين، والفلاح، والعقيق، والمحمدية، والملك فهد، والواحة، والنزهة، والمغرزات، وقرطبة، والسعادة والنسيم الشرقي، والجنادرية، والنظيم الشمالي، والملك فيصل.
كما تضمنت المنجزة 8 مراكز في محافظات شمال الرياض في أحياء: الخالدية بالزلفي، والقرينة بحريملاء، والفيحاء بالمجمعة، والشفاء بروضة سدير، ومصدرة بالأرطاوية، والعبدلية بالغاط، والصفرات بثادق، والرمحية برماح. وفق “أخبار 24”.