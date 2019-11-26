“هدف”: التحاق الدفعة الخامسة من موظفي القطاع الخاص ببرنامج أكاديمية القيادة

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، عن التحاق الدفعة الخامسة من موظفي القطاع الخاص في البرنامج التدريبي لأكاديمية “هدف” للقيادة.
ويتلقى المتدربون خلال البرنامج، تدريبا على جدارات قيادة فريق العمل، يقدمها مدربون من جامعة كرانفيلد البريطانية، في كيفية تنمية المهارات المعرفية والمهنية والسمات القيادية، إضافة إلى كيفية ترتيب وإدارة المهام وتوزيعها، وإدارة فريق العمل واكتشاف الأنماط الشخصية وأثرها في حياة القائد.
وأوضح مدير أكاديمية “هدف” للقيادة سعود العمير، أن البرنامج التدريبي تم تصميمه ليكون رحلة تطوير متكاملة لمدة 12 أسبوعا تشتمل على خمس مراحل، تبدأ من عملية الترشيح والتسجيل وتقييم المتقدمين واختيارهم لحضور البرنامج، بينما في المرحلة التالية يُقدم للمرشح تدريب مباشر لمدة 5 أيام وتوزيع مشروعات تطبيق التعلم. وفق “أخبار 24”.
وتتضمن المرحلة الثالثة من البرنامج عودة المتدرب إلى جهة عمله لمدة ستة أسابيع لتطبيق ما تعلمه في البرنامج، فيما يتم خلال المرحلتين الرابعة والخامسة، التدريب المباشر لمدة خمسة أيام، وتقديم ومناقشة المشروعات وحفل التخرج.