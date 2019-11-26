“التعليم” تحذر المدارس الأهلية من حرمان الطلاب المتعثرين من الدراسة أو الاختبارات

أصدرت وزارة التعليم توجيهاً للمدارس الأهلية بعدم حرمان الطلاب المتعثرين في سداد الرسوم الدراسية من حضور الحصص أو أداء الاختبارات، متوعدةً باتخاذ الإجراءات النظامية بحق المدارس التي تخالف هذا التوجيه.
ووجهت الوزارة إدارات التعليم بالمناطق المختلفة بإبلاغ المدارس المشرفة عليها بتوجيه الوزارة، بعدم حرمان الطلاب المتعثرين في سداد الرسوم من إكمال تعليمهم أو أداء الاختبارات، مراعاة للظروف التربوية والنفسية لطلاب والطالبات جراء قرار الحرمان.
توجيه “التعليم” جاء وفقاً لـ”الوطن” من بعد أن لاحظت الوزارة حرمان العديد من الطلاب والطالبات بالمدارس الأهلية من دخول المدرسة أو أداء الاختبارات، بحجة عدم سداد الرسوم المدرسية.