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أخبار محلية > تزعم تعطّل النظام .. مكاتب تأجير مركبات ترفض التعامل مع النساء وعملاء اليوم الواحد
26/11/2019   12:53 م

تزعم تعطّل النظام .. مكاتب تأجير مركبات ترفض التعامل مع النساء وعملاء اليوم الواحد

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رصد تقرير أن أغلب المكاتب الصغيرة لتأجير السيارات ترفض تأجير المركبات للعملاء لمدة يوم واحد، وكذلك تأجيرها للنساء.

وقال أحد ملاك مكاتب التأجير وفقاً لـ”الوطن”، إنه لا يؤجر للنساء لضعف مهارات القيادة لديهن، موضحاً أنهن إذا طلبن منه التأجير يخبرهن بأن النظام متعطل، فيما أشار التقرير إلى أن رفض المكاتب التأجير لمدة يوم واحد سببه ضعف العائد المادي وعدم توافر مواقف للسيارات.

وبيّن التقرير أن بعض مكاتب التأجير تشترط على العملاء شروطاً “تعجيزية”؛ منها دفع مبلغ مقدم يصل إلى 1000 ريال، وامتناع التأجير للأشخاص دون سن 25 عاماً، إضافة إلى اشتراط توفر رقم هاتف سارٍ في أبشر، ودفع قيمة تحمّل الحـوادث المرورية حتى لو كان تأمين المركبة شاملاً.

من جانبه، أكد المتحدث الإعلامي لقطاع التأمين عادل العيسى، أن قيمة التحمل ملزم بها أغلب وثائق التأمين، مبيناً أن نسبتها تختلف حسب العقد المبرم بين الطرفين.

تزعم تعطّل النظام .. مكاتب تأجير مركبات ترفض التعامل مع النساء وعملاء اليوم الواحد

أخبار محلية
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