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أخبار محلية > عضو “شورى” ينتقد توصية السماح لفئات من موظفي الدولة بممارسة التجارة
26/11/2019   8:17 ص

عضو “شورى” ينتقد توصية السماح لفئات من موظفي الدولة بممارسة التجارة

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انتقد عضو مجلس الشورى أحمد الزيعلي التوصية التي تسمح لبعض الفئات من موظفي الخدمة المدنية بالاشتغال في التجارة والعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي.

وأكد الزيعلي وفقاً لـ “عكاظ”، أن هذه التوصية لا تحقق العدالة ولا تلبّي حاجة الوطن والمواطنين، متسائلاً عن الفئات المقصودة في التوصية، وكيف سيتحقق العدل حينما يميزون عن غيرهم.

وطالب بعودة المشروع برمّته إلى لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس لدراسته بتأنٍ، والوصول إلى توصية تخدم القادرين من أبناء الوطن على ممارسة التجارة وليس فئة دون غيرها.

يشار إلى إن مجلس الشورى قرر خلال جلسته أمس (الإثنين) تأجيل التصويت على مقترح تعديل المادة (13) من نظام الخدمة المدنية، والمعني بالسماح للموظف الحكومي بممارسة أعمال التجارة دون تعارض مع عمله الحكومي، وذلك للنظر في مداخلات الأعضاء حول المقترح.

عضو “شورى” ينتقد توصية السماح لفئات من موظفي الدولة بممارسة التجارة

أخبار محلية
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