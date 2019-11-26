انتشر على مواقع التواصل مقطع فيديو لراعي أغنام سوداني يقيم في منطقة نائية شرق السودان، وهو يُهدي ضيوفه السعوديين “تيس” تقدر قيمته بـ 500 جنيه سوداني أي ما يعادل 30 ريالاً سعودياً، رغم فقره وحاجته.
وكشف الرحالة السعودي الذي وثّق الفيديو، أن رجل أعمال سعودي تفاعل مع المقطع وأعلن تبرعه بمنزل في السودان للراعي، إضافة إلى تغطية نفقات الحج له ولأسرته.
وأوضح الرحالة السعودي وفقاً لـ “عكاظ”، أنه شارك المقطع مع أهله حباً في الراعي السوداني الذي قدم له الهدية في موقف عفوي جداً، مشيراً إلى أن أحدهم قام بترويج الفيديو لاعتزازه بالسودانيين.
وأضاف أنه دائماً ما يجد من السودانيين البشاشة والصدق والكرم والأمانة، مشيراً إلى أنه لم يشعر بالغربة في السودان بل كان في راحة نفسية وكأنه في وطنه، معبراً عن سعادته برد فعل الراعي.