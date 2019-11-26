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أخبار محلية > بالفيديو.. فهد السماري يشرح سبب تفاعل الملك سلمان الدائم مع العرضة السعودية
26/11/2019   8:16 ص

بالفيديو.. فهد السماري يشرح سبب تفاعل الملك سلمان الدائم مع العرضة السعودية

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أوضح المستشار في الديوان الملكي الدكتور فهد السماري، السبب وراء التفاعل الدائم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مع العرضة السعودية.

وقال السماري خلال لقائه في برنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، إن العرضة كانت تقَدم في الحـرب لتجهيز الجيش، مبيناً أن تفاعل الملك سلمان معها هو تفاعل مع التاريخ، ووفاء للرجال الذين ضحّوا بأنفسهم لأجل الوطن.

وأضاف أن العرضة وأشعارها تثير الحماس داخل الإنسان، والملك سلمان حينما يتفاعل مع العرضة فكأنما يريد أن يقول للسعوديين إن دولتكم دولة حضارة ودولة عراقة ودولة حماس وشجاعة. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. فهد السماري يشرح سبب تفاعل الملك سلمان الدائم مع العرضة السعودية

أخبار محلية
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