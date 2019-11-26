استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز في مكتبه بالإمارة أمس (الإثنين)، الشابة مريم وشقيقتيها ربى ومها الشمراني اللواتي امتهن مهنتي البناء والتشييد وأعمال الديكور والدهانات.
وأعرب الأمير فهد عن فخره واعتزازه بهن قائلاً: “أنتن وما تقمن به هو أمر غير مستغرب فأنتن في السعودية، والفرص كثيرة أمام المرأة السعودية بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، التي تؤكد وتحرص على تسهيل كل الأمور الخاصة بالمرأة، فالطريق أمامكن مفتوح، ومنكن العمل والجد والإتقان”.
وكانت الشقيقات الثلاث قد خضن تجربة العمل في هذا المجال منذ 3 سنوات، ونفذن أكثر من 10 مشاريع، بينها أكبر شلال مائي وشاليهات في تبوك إضافة إلى تدريبهن لفتيات سعوديات، وتخطيطهن لفتح ورش خاصة بهن. وفق “أخبار 24”.
فيديو:
سمو أمير منطقة #تبوك خلال استقباله ثلاث شقيقات عملن في مهنتي البناء والتشييد بالمنطقة pic.twitter.com/2zXLScjr1e
— إمارة منطقة تبوك (@TabukPrincipal) November 25, 2019