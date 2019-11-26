عضوة بالـ “شورى” ترد على تصريح “العمل” بعدم إجبار دور الضيافة للمرأة على الإقامة بها إذا لم ترغب بذلك

ردت عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان على ما ذكرته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بأن دور الضيافة لا تجبر المرأة على الإقامة بها إذا لم ترغب بذلك، مبينة أن ذلك غير صحيح.
وكانت وزارة العمل قد أوضحت عبر تغريدة لها في “تويتر”، أن ما يتم تداوله حول إصدار لائحة تنفيذية جديدة لوحدات الحماية الأسرية ودور الضيافة غير صحيح، مؤكدة أن الأنظمة توفر خيار اللجوء لوحدات الحماية أو دور الضيافة عند الحاجة، ولا تجبر المرأة على الإقامة فيها حال لم ترغب بذلك.
وردت الشعلان على ما ذكرته الوزارة بأن دور الضيافة تفرض الإقامة الجبرية على مَن انتهت مدة محكوميتها ولم يستلمها ولي أمرها، مشددة على أنه ليس صحيحاً أن مَن ترغب في المغادرة في هذه الحالة تملك الخيار. وفق “أخبار 24”.