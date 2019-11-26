بالفيديو.. المستشار بالديوان الملكي فهد السماري يشرح لماذا عادت الدولة السعودية ثلاث مرات

تحدّث المستشار بالديوان الملكي الدكتور فهد السماري، عن موقف له مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حول نبوءة مؤرخ فرنسي بأن الدولة السعودية الأولى ستعود مرة أخرى بعد سقوطها، مبيناً أن هذا الموقف فسّر له لماذا استطاعت الدولة السعودية أن تعود 3 مرات.
وقال السماري في لقائه ببرنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، إن المؤرخ الفرنسي مانجان كتب كتاباً عن حملات محمد علي باشا على الجزيرة العربية وأُرسلت نسخة للملك سلمان، والذي اتصل به بعد قراءة الكتاب وطلب منه قراءة سطر معين في إحدى الصفحات.
وأضاف أن ما كان يقصده الملك سلمان هو نبوءة المؤرخ الفرنسي بعد سقوط الدولة السعودية الأولى؛ حيث أكد أن هذه الدولة ستعود من جديد، وبالفعل عادت الدولة السعودية الثانية بعد سقوط الأولى بسبع سنوت، وبعد سقوط الدولة السعودية الثانية بعشر سنوات استطاع الملك عبدالعزيز تأسيس الدولة السعودية الثالثة.
وأكد الدكتور السماري أن أسرة آل سعود ليست أسرة حاكمة كغيرها من الأسر الحاكمة في بعض المناطق الأخرى، إنما هي أسرة تستمر معها الدولة والدين ويكون معها الصلاح للجميع، ولذلك حينما شهر الإمام تركي سيفه أمام الحملات العثمانية الغازية التف حوله الناس، لأنه كانت هناك قيادة وعراقة. وفق “أخبار 24”.
معالي الدكتور #فهد_السماري:#الملك_سلمان انتبه لما لم أفهمة من كلام المؤرخ الفرنسي “مانجان”، وفسر لي نبؤته أن هذه الدولة “سوف تعود من جديد” مهما سقطت!
#فهد_السماري_في_الصورة pic.twitter.com/FfJxILCGMX
— في الصورة (@Fealsora) November 25, 2019