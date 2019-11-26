بالفيديو.. نجل حميدان التركي مغالباً دموعه : لم أر والدي منذ 13 عاماً.. وجدتي لم تعد تذكر اسمه أو تعرفه

تحدث نجل المواطن السعودي المعتقل في أمريكا حميدان التركي عن الحالة الصحية لوالده الذي خضع لعملية جراحية قبل 3 أيام، وعن الاتصالات بينهم وعن آخر المستجدات في قضيته.
وقال تركي حميدان التركي، خلال لقاء في برنامج “يا هلا”، إن والده يعاني من الإهمال الصحي في السجن ويخشى أن يكون تسبب ذلك في تفاقم المشكلة الصحية التي لديه، مشيراً إلى أنه خضع لعملية جراحية مؤخراً بعد تدخل سفارة المملكة في واشنطن.
وحول الفرص القانونية المتاحة أمام والده، قال إن والده أكمل 13 عاماً في السجن، وتقدموا في رمضان الماضي بطلب الإفراج المشروط عنه لكنه رُفض، مشيراً إلى أن هناك فرصة أخرى هي محاولة إعادة المحكومية بناءً على أدلة جديدة أو نقاط معينة قد تغير مجرى القضية. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن والده يتواصل معهم هاتفياً بشكل متقطع، وكانت آخر مكالمة بعد خضوعه للعملية الجراحية، مشيراً إلى أن معنويات والده مرتفعة لدرجة أنه هو من يصبرهم ويطمئنهم رغم ظروفه في السجن.
وقال وهو يغالب دموعه إنه لم ير والده منذ 13 عاماً ويتمنى أن يرى هو وإخوانه والده وهو في كامل صحته وأن يراهم وهم في كامل شبابهم، مشيراً إلى أنه لو رأى والده أمام عينيه ربما لا يستطيع التعبير وتضيع منه الكلمات من شدة الفرح.
وعبّر عن أمله في أن يرى والده أحفاده، ووالدته المسنة التي بدأت تعاني من الزهايمر حتى إنها لم تعد تذكر اسم ابنها المعتقل، ولا تعرف من هو عندما يتحدث إليها في الهاتف.
وأكد أنهم يثقون ثقة تامة بالأسباب التي قد تكون عن طريق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشيراً إلى أن حكومة المملكة تقف خلف أبنائها وتسعى لإعادتهم إلى وطنهم.
#برنامج_ياهلا
نجل المعتقل السعودي بامريكا #حميدان_التركي:
الإهمال الصحي الذي واجهه في السجون تسبب في زيادة مشكلاته الصحية، وأجرى جراحة قبل يومين بعد إلحاح شديد وضغط من سفارة خادم الحرمين.@Turki_Homaidan@Mofareh5 pic.twitter.com/hkaGEuPSpe
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩
#برنامج_ياهلا
نجل #حميدان_التركي يبكي ويضحك في نفس الوقت في مشهد مؤثر!
لي 13 سنة ما شفت الوالد.. ما اني متصور يوم القاه وش باقول له؟@Turki_Homaidan@Mofareh5 pic.twitter.com/eiGgaHGkyX
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩
#برنامج_ياهلا
نجل المعتقل السعودي بامريكا #حميدان_التركي:
نثق ثقة تامة في أن الفرج سوف يأتي للوالد على يد سيدي خادم الحرمين وسمو ولي عهده..@Turki_Homaidan@Mofareh5 pic.twitter.com/gGU0laAXYc
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩
#برنامج_ياهلا
نجل #حميدان_التركي يبكي على الهواء:
من أمنيات حياتي أن يرى أولادي جدهم، وأن يرى والدي أمه قبل أن يأكل ألزهايمر ذاكرتها..@Turki_Homaidan@Mofareh5 pic.twitter.com/aNeWwvKHlT
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩