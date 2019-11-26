نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. نجل حميدان التركي مغالباً دموعه : لم أر والدي منذ 13 عاماً.. وجدتي لم تعد تذكر اسمه أو تعرفه
26/11/2019   8:12 ص

بالفيديو.. نجل حميدان التركي مغالباً دموعه : لم أر والدي منذ 13 عاماً.. وجدتي لم تعد تذكر اسمه أو تعرفه

+ = -
1132

تحدث نجل المواطن السعودي المعتقل في أمريكا حميدان التركي عن الحالة الصحية لوالده الذي خضع لعملية جراحية قبل 3 أيام، وعن الاتصالات بينهم وعن آخر المستجدات في قضيته.

وقال تركي حميدان التركي، خلال لقاء في برنامج “يا هلا”، إن والده يعاني من الإهمال الصحي في السجن ويخشى أن يكون تسبب ذلك في تفاقم المشكلة الصحية التي لديه، مشيراً إلى أنه خضع لعملية جراحية مؤخراً بعد تدخل سفارة المملكة في واشنطن.

وحول الفرص القانونية المتاحة أمام والده، قال إن والده أكمل 13 عاماً في السجن، وتقدموا في رمضان الماضي بطلب الإفراج المشروط عنه لكنه رُفض، مشيراً إلى أن هناك فرصة أخرى هي محاولة إعادة المحكومية بناءً على أدلة جديدة أو نقاط معينة قد تغير مجرى القضية. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن والده يتواصل معهم هاتفياً بشكل متقطع، وكانت آخر مكالمة بعد خضوعه للعملية الجراحية، مشيراً إلى أن معنويات والده مرتفعة لدرجة أنه هو من يصبرهم ويطمئنهم رغم ظروفه في السجن.

وقال وهو يغالب دموعه إنه لم ير والده منذ 13 عاماً ويتمنى أن يرى هو وإخوانه والده وهو في كامل صحته وأن يراهم وهم في كامل شبابهم، مشيراً إلى أنه لو رأى والده أمام عينيه ربما لا يستطيع التعبير وتضيع منه الكلمات من شدة الفرح.

وعبّر عن أمله في أن يرى والده أحفاده، ووالدته المسنة التي بدأت تعاني من الزهايمر حتى إنها لم تعد تذكر اسم ابنها المعتقل، ولا تعرف من هو عندما يتحدث إليها في الهاتف.

وأكد أنهم يثقون ثقة تامة بالأسباب التي قد تكون عن طريق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشيراً إلى أن حكومة المملكة تقف خلف أبنائها وتسعى لإعادتهم إلى وطنهم.

 

بالفيديو.. نجل حميدان التركي مغالباً دموعه : لم أر والدي منذ 13 عاماً.. وجدتي لم تعد تذكر اسمه أو تعرفه

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885075393.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.