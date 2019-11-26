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أخبار محلية > تعرّف على تقنية “فايبروسايز” التي تستخدمها “أرامكو” لتسهيل استخراج النفط
26/11/2019   8:10 ص

تعرّف على تقنية “فايبروسايز” التي تستخدمها “أرامكو” لتسهيل استخراج النفط

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قالت شركة أرامكو السعودية إنها تعمل على ابتكار تقنيات تسهّل أعمالها في مجال استخراج النفط.

ومن بين هذه التقنيات، تقنية فايبروسايز التي تكشف عن مكامن النفط والغاز، وهي عبارة عن جهاز التصوير السيزمي، تستخدمه شاحنة لبث الموجات الصوتية إلى جوف الأرض لتصل إلى أعماق تتراوح بين 5 و10 كيلومترات.

وتُسجَّل جميع بيانات الموجات المرتدة من الطبقات الجوفية باستخدام جهاز جيوفون عالي الحساسية، وتُستخدم هذه البيانات لتحديد مدى عمق كل طبقة ولإعطاء صورة ثلاثية الأبعاد عن باطن الأرض. وفق “أخبار 24”.

وتساعد هذه التقنية في تحديد الأماكن التي سيتم الحفر فيها والتقنيات التي يجب استخدامها وتحديد ما إذا كان الحفر ضرورياً أم لا.

 

تعرّف على تقنية “فايبروسايز” التي تستخدمها “أرامكو” لتسهيل استخراج النفط

أخبار محلية
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