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أخبار محلية > عضوة بالشورى تطالب بدراسة إيقاف الغرامات الضريبية عن الأفراد من المواطنين
26/11/2019   8:09 ص

عضوة بالشورى تطالب بدراسة إيقاف الغرامات الضريبية عن الأفراد من المواطنين

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طالبت إحدى عضوات مجلس الشورى الهيئة العامة للزكاة والدخل بدراسة إيقاف الغرامات الضريبية عن الأفراد من المواطنين.

وحددت العضوة في مطالبتها أن يكون الإيقاف محددا بمدة زمنية لا تتجاوز ثلاث سنوات، إلى حين نشر الوعي بين المواطنين، وأن يكون الإيقاف فقط للمواطنين الأفراد رجالًا ونساءً، وليس للعقاريين وتجار العقار.

جاء ذلك في جلسة اليوم خلال مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1439 / 1440. وفق “أخبار 24”.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

عضوة بالشورى تطالب بدراسة إيقاف الغرامات الضريبية عن الأفراد من المواطنين

أخبار محلية
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