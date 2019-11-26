أقامت الهيئة العامة للرياضة حفل استقبال ضخماً لنادي الهلال مساء اليوم الإثنين في الدرعية، احتفاءً بتتويجه بدوري أبطال آسيا.

وشهد الحفل حضوراً جماهيرياً لافتاً من قبل الجمهور الهلالي الذي حرص على الحضور للاحتفال بنجومه بعد فوزهم بالكأس الغالية، التي تُعد إنجازاً للرياضة السعودية، وليس لنادي الهلال فقط.

واصطف نجوم الهلال وجهازه الفني والإداري على المنصة التي احتشد حولها الآلاف، وبدأوا في توجيه التحية للجماهير والتفاعل معهم، وبعدها ألقى رئيس النادي فهد بن نافل كلمة بهذه المناسبة، وكذلك عدد من اللاعبين، عبّروا فيها عن فرحتهم بالبطولة، وأهدوها لجماهير النادي وللوطن. وفق “أخبار 24”.

واكتسى المشهد باللون الأزرق، بسبب ارتداء الجماهير تيشرتات النادي ورفعهم أعلامه، بالإضافة إلى ديكورات منصة الاحتفال والإضاءة المستخدمة.

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