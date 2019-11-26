أقامت الهيئة العامة للرياضة حفل استقبال ضخماً لنادي الهلال مساء اليوم الإثنين في الدرعية، احتفاءً بتتويجه بدوري أبطال آسيا.
وشهد الحفل حضوراً جماهيرياً لافتاً من قبل الجمهور الهلالي الذي حرص على الحضور للاحتفال بنجومه بعد فوزهم بالكأس الغالية، التي تُعد إنجازاً للرياضة السعودية، وليس لنادي الهلال فقط.
واصطف نجوم الهلال وجهازه الفني والإداري على المنصة التي احتشد حولها الآلاف، وبدأوا في توجيه التحية للجماهير والتفاعل معهم، وبعدها ألقى رئيس النادي فهد بن نافل كلمة بهذه المناسبة، وكذلك عدد من اللاعبين، عبّروا فيها عن فرحتهم بالبطولة، وأهدوها لجماهير النادي وللوطن. وفق “أخبار 24”.
واكتسى المشهد باللون الأزرق، بسبب ارتداء الجماهير تيشرتات النادي ورفعهم أعلامه، بالإضافة إلى ديكورات منصة الاحتفال والإضاءة المستخدمة.
باللقب الآسيوي السابع.. نجوم #الهلال يشاركون جماهيرهم الفرحة بالانجاز الوطني الكبير! 👏🇸🇦🏆#الهلال_بطل_آسيا#استقبال_اسطوري_للزعيم_العالمي pic.twitter.com/2xx05MyPxR
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩
احتفال فخم وتاريخي بـ #أبطال_آسيا! 👏🔥#الهلال_بطل_آسيا#استقبال_اسطوري_للزعيم_العالمي pic.twitter.com/AR1lEh1XVz
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩
الجماهير الهلالية تهتف: “#العالمية_سهلة_عليه“.#الهلال_بطل_آسيا#استقبال_اسطوري_للزعيم_العالمي pic.twitter.com/RuYJB8S8dr
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩
#القوة_الزرقاء الهلالية تهز أرجاء “الدرعية” احتفالاً بالأبطال#موسم_الدرعية#الهلال_بطل_آسيا#استقبال_اسطوري_للزعيم_العالمي pic.twitter.com/izMu2XVpJT
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩