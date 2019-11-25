بالفيديو.. موكب ضخم لبعثة الهلال من المطار إلى مقر الحفل بالدرعية

أقلّ موكب ضخم بعثة الهلال فور وصولها إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، لنقلها إلى مقر الحفل المقام مساء اليوم لاستقبال الفريق بالدرعية.
واستقل اللاعبون والجهاز الإداري بالفريق حافلة مكشوفة لتحية الجماهير التي احتشدت أمام المطار وفي طريق سير الموكب.
وفي مقر الحفل بالدرعية احتشد الآلاف من مشجعي النادي للاحتفال بناديهم الذي حقق بطولة غالية بعد تغلبه على أوراوا الياباني بثلاثة أهداف في مباراتي النهائي.
فيديو | موكب ضخم لـ #الهلال بطل دوري آسيا في #الرياض #الإخبارية pic.twitter.com/8l9dibRfQi
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩
فيديو | موكب فريق #الهلال يصل إلى موقع الاحتفال في الدرعية #الإخبارية pic.twitter.com/Z7gtM58AcE
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.