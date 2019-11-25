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اخبار رياضية > بالفيديو.. موكب ضخم لبعثة الهلال من المطار إلى مقر الحفل بالدرعية
25/11/2019   8:48 م

بالفيديو.. موكب ضخم لبعثة الهلال من المطار إلى مقر الحفل بالدرعية

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أقلّ موكب ضخم بعثة الهلال فور وصولها إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، لنقلها إلى مقر الحفل المقام مساء اليوم لاستقبال الفريق بالدرعية.

واستقل اللاعبون والجهاز الإداري بالفريق حافلة مكشوفة لتحية الجماهير التي احتشدت أمام المطار وفي طريق سير الموكب.

وفي مقر الحفل بالدرعية احتشد الآلاف من مشجعي النادي للاحتفال بناديهم الذي حقق بطولة غالية بعد تغلبه على أوراوا الياباني بثلاثة أهداف في مباراتي النهائي.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. موكب ضخم لبعثة الهلال من المطار إلى مقر الحفل بالدرعية

اخبار رياضية
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