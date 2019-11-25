حضر ثلاثة رؤساء سابقين لنادي الهلال مراسم الاستقبال الجماهيرية لبعثة الفريق العائدة من اليابان، في صالة الطيران الخاص بمطار الملك خالد الدولي بالرياض.
والرؤساء الثلاثة هم الأمير عبدالله بن مساعد والأمير عبدالرحمن بن مساعد والأمير نواف بن سعد، بالإضافة إلى عضو شرف النادي الأمير الوليد بن طلال.
وأظهر مقطع فيديو الأمراء الأربعة وهم في صالة الطيران الخاص ويتلقون التحية من الجماهير التي احتشدت لاستقبال الفريق. وفق “أخبار 24”.
ووصلت بعثة نادي الهلال إلى الصالة الخاصة بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، مساء اليوم الإثنين، ولاقت استقبالاً حافلاً بعد تتويج الفريق بدوري أبطال آسيا.
وصول رموز الهلال الأمير الوليد بن طلال والأمير عبد الرحمن بن مساعد لأستقبال الأبطال 💙📷
#استقبال_اسطوري_للزعيم_العالمي pic.twitter.com/CH2axFlUJM
— متيم العصيمي 📷 (@motim_osm) ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩
سمو رئيس #هيئة_الرياضة و أصحاب السمو الأمراء أعضاء شرف نادي #الهلال في مقدمة مستقبلي #أبطال_آسيا على مدرج المطار. pic.twitter.com/sefx8nhEOA
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩