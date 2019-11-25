وصلت بعثة فريق الهلال مساء اليوم الإثنين إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، قادمة من اليابان بعد تتويج الفريق ببطولة دوري أبطال آسيا على حساب فريق أوراوا.
وكان في استقبال الفريق رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وعدد من المسؤولين في الوسط الرياضي، بالإضافة إلى جمع كبير من جماهير النادي والمواطنين.
وتقيم هيئة الرياضة مساء اليوم حفل استقبال لفريق الهلال في تمام الساعة 7.30 مساءً في الدرعية.
عاجل..
الطائرة المقلة لـ #أبطال_آسيا تهبط في مدرج مطار الملك خالد.. pic.twitter.com/p0Rc81o1ee
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩
عاجل:#الزعيم_العالمي يصل أرض الوطن حاملاً اللقب الآسيوي الكبير.#الرياضية_السعودية#بطل_دوري_ابطال_اسيا pic.twitter.com/Zi0hxKl97W
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩
عاجل:
سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في مقدمة مستقبلي لاعبي #الهلال لدى وصولهم الرياض.#بطل_دوري_ابطال_اسيا pic.twitter.com/n1GbgimbDD
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩
محمد الشلهوب – لاعب فريق #الهلال :
هذه البطولة هي أقل مانقدمه لسمو ولي العهد و لوطننا الغالي ، و كل الشكر لمعالي المستشار تركي آل الشيخ مهما قلت عنه لن أوفيه حقه، ونتائج عمله واضحه.@Turki_alalshikh#بطل_دوري_ابطال_اسيا pic.twitter.com/sZhgs3sSff
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.