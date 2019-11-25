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أخبار محلية > هيئة الرقابة تُحيل 6 موظفين بينهم مسؤول سابق ببلدية الليث للنيابة ‏العامة
25/11/2019   5:56 م

هيئة الرقابة تُحيل 6 موظفين بينهم مسؤول سابق ببلدية الليث للنيابة ‏العامة

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أكدت مصادر أن هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة مكة المكرمة، ‏أحالت ملف 6 موظفين ببلدية الليث بينهم مسؤول سابق، إلى ‏النيابة العامة، على خلفية قضية امتدت فصولها ‏نحو عشر سنوات، اتهم فيها مواطن بلدية الليث بإزالة تعديات ‏غير شرعية‎.‎

وكشف وكيل ورَثة المتضررين، رامي عمر البلخي، وفقًا ‏لـ”سبق”، أن التحقيقات طالت 6 أشخاص بينهم مسؤول سابق، و4 موظفين من البلدية، ‏ وموظف آخر خارج البلدية ‎.‎

كان ورثة المواطن أحمد البلخي تَقَدموا بشكوى ضد بلدية الليث ‏عام 1431هـ، بعد أن أزالت البلدية جدارًا بُنى بشكل نظامي وتم ‏تعويض المتضررين بمبلغ قدره 40 ألف ريال.‏

وتكرر نفس الأمر في عام 1438هـ، إذ عاودت البلدية إزالة ‏محلات تجارية بطريقة غير نظامية، تَبِعها حكم صادر من ‏المحكمة العامة بالليث قبل عدة أشهر يثبت خطأ تلك الإزالة ‏ويقضي بتسليم ورثة المواطن الأرض‎.‎

وقبل نحو عام صدر توجيه من إمارة المنطقة بإلزام الجهات ‏المعنية بتنفيذ الحكم الشرعي وتسليمهم الأرض؛ لكن الورثة ‏فوجئوا بموعد الإزالة الثالثة قبل فترة، لكن تم إيقافها بعد تدخل المحكمة المختصة.

هيئة الرقابة تُحيل 6 موظفين بينهم مسؤول سابق ببلدية الليث للنيابة ‏العامة

أخبار محلية
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