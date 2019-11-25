هيئة الرقابة تُحيل 6 موظفين بينهم مسؤول سابق ببلدية الليث للنيابة ‏العامة

أكدت مصادر أن هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة مكة المكرمة، أحالت ملف 6 موظفين ببلدية الليث بينهم مسؤول سابق، إلى النيابة العامة، على خلفية قضية امتدت فصولها نحو عشر سنوات، اتهم فيها مواطن بلدية الليث بإزالة تعديات غير شرعية.
وكشف وكيل ورَثة المتضررين، رامي عمر البلخي، وفقًا لـ”سبق”، أن التحقيقات طالت 6 أشخاص بينهم مسؤول سابق، و4 موظفين من البلدية، وموظف آخر خارج البلدية .
كان ورثة المواطن أحمد البلخي تَقَدموا بشكوى ضد بلدية الليث عام 1431هـ، بعد أن أزالت البلدية جدارًا بُنى بشكل نظامي وتم تعويض المتضررين بمبلغ قدره 40 ألف ريال.
وتكرر نفس الأمر في عام 1438هـ، إذ عاودت البلدية إزالة محلات تجارية بطريقة غير نظامية، تَبِعها حكم صادر من المحكمة العامة بالليث قبل عدة أشهر يثبت خطأ تلك الإزالة ويقضي بتسليم ورثة المواطن الأرض.
وقبل نحو عام صدر توجيه من إمارة المنطقة بإلزام الجهات المعنية بتنفيذ الحكم الشرعي وتسليمهم الأرض؛ لكن الورثة فوجئوا بموعد الإزالة الثالثة قبل فترة، لكن تم إيقافها بعد تدخل المحكمة المختصة.