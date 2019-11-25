تطلق وزارة البيئة والمياه والزراعة المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي “صياد”، أول ديسمبر المقبل، بالتعاون مع مجلس الجمعيات التعاونية.
وأوضحت الوزارة أنها تستهدف في هذه المرحلة تدريب 200 شاب سعودي على مهنة الصيد بالمعاهد المتخصصة الفنية والأكاديمية، لينضموا إلى 150 شاباً تم تدريبهم سابقاً في المرحلة الأولى داخلياً وخارجياً خلال العام الحالي.
وأشارت “البيئة” إلى أنه من مميزات البرنامج التدريبي، حصول المتدرب على شهادة “صياد أساسي”، إضافة إلى أن تكاليف البرنامج مدفوعة بالكامل، مؤكدة أن المتدربين سيخضعون بعد التحاقهم وانتظامهم في سوق العمل ببرامج إشرافية وتطويرية من خلال البرامج الحكومية مع الجهات ذات العلاقة.
وفق “أخبار 24”.