تطلق وزارة البيئة والمياه والزراعة المرحلة الثانية من ‏البرنامج التدريبي “صياد”، أول ديسمبر المقبل، بالتعاون مع ‏مجلس الجمعيات التعاونية.‏

وأوضحت الوزارة أنها تستهدف في هذه المرحلة تدريب 200 ‏شاب سعودي على مهنة الصيد بالمعاهد المتخصصة الفنية ‏والأكاديمية، لينضموا إلى 150 شاباً تم تدريبهم سابقاً في المرحلة ‏الأولى داخلياً وخارجياً خلال العام الحالي‎.

وأشارت “البيئة” إلى أنه من مميزات البرنامج التدريبي، حصول ‏المتدرب على شهادة “صياد أساسي”، إضافة إلى أن تكاليف ‏البرنامج مدفوعة بالكامل، مؤكدة أن المتدربين سيخضعون بعد ‏التحاقهم وانتظامهم في سوق العمل ببرامج إشرافية وتطويرية من ‏خلال البرامج الحكومية مع الجهات ذات العلاقة‎.

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وفق “أخبار 24”.