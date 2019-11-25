بعد الرياض.. إطلاق توثيق الجلسات بالصوت والصورة في محاكم مكة المكرمة

أصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني توجيهاً بإطلاق المرحلة الثانية من مشروع توثيق الجلسات بالصوت والصورة، المخصصة لمحاكم منطقة مكة المكرمة.
وكانت المرحلة الأولى من المشروع خُصصت لمحاكم منطقة الرياض، والتي استمرت لمدة شهرين وتضمنت توثيق نحو 77 ألف جلسة في 150 دائرة قضائية، تصدرتها المحكمة الجزائية بتوثيق 45 ألف جلسة، ثم المحكمة العامة بأكثر من 26 ألف جلسة، تليها المحكمة العمالية بما يقارب الـ5 آلاف جلسة.
ويهدف توثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة إلى تحويل كل ما يدور في الجلسات لصيغ رقمية، ما يمكّن القاضي وأطراف الدعوى من الاطلاع عليها، الأمر الذي يقلل من الشكاوى، كما يمكن للمجلس الأعلى الاطلاع على التسجيلات بحكم اختصاصه.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن نظام توثيق الجلسات يعمل على ربط التسجيلات وقت انعقاد الجلسة عبر نظام ناجز، لتسهيل البحث والاطلاع على القضايا والجلسات المنعقدة.