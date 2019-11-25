محمد بن زايد يهنئ الملك وولي العهد بفوز الهلال بدوري أبطال آسيا

هنأ ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة تحقيق الهلال بطولة دوري أبطال آسيا.
وقال الشيخ محمد بن زايد، عبر حسابه في “تويتر”: “نهنئ خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الشقيق بمناسبة فوز نادي الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2019 لكرة القدم”.
كما قدم التهنئة لمشجعي ومحبي نادي الهلال السعودي على هذا الإنجاز، متمنيا للفريق التوفيق والنجاح في المنافسات والبطولات القادمة.وفق “أخبار 24”.
وأحرز نادي الهلال بطولة دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه، وللمرة الأولى بنسخته الجديدة، بعد فوزه على فريق أوراوا الياباني في إياب نهائي البطولة، بهدفين مقابل لا شيء، وتأهل للمشاركة في كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه.