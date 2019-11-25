مشروع البحر الأحمر يبدأ بتصميم وتطوير شبكة مواصلات بطول 77 كم

أسند مشروع البحر الأحمر إلى الشركة العقارية السعودية للبنية التحتية “بنية”، تصميم وتطوير شبكة مواصلات متكاملة ستربط بين منتجعات المناطق الساحلية والداخلية في وجهة المشروع.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو، أن العقد ينص على تصميم وتنفيذ طرق بطول 77 كم، تربط بين منتجعات المناطق الساحلية والداخلية في وجهة المشروع، تتضمن تطوير طريق سريع بطول 10 كم، وطريق يربط الوجهة بالمطار بطول 13 كم، وطريق يصل إلى الجسر الذي يربط البر بالجزيرة الرئيسة، فضلًا عن مجموعة طرق مترابطة مع بعضها البعض داخل الوجهة. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، أفاد الرئيس التنفيذي لـ “بنية” فهد المسفر بأن اكتمال أعمال تطوير شبكة الطرق، سيتم بنهاية الربع الثالث من عام 2020، وستخضع إلى مراقبة وإشراف الفريق البيئي في شركة البحر الأحمر للتطوير، لضمان الالتزام التام بمعايير الاستدامة المتبعة في المشروع.
يشار إلى أن المرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر تتضمن تطوير 14 فندقًا تضم 3000 غرفة في خمس جزر ومنتجَعين في المناطق الجبلية والصحراوية، بالإضافة إلى مرافق الترفيه، ومطار دولي، وسيبدأ المشروع باستقبال ضيوفه نهاية عام 2022.