نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > شاهد كيف تفاعل منسوبو “الحرس الوطني” مع فوز الهلال بالآسيوية
25/11/2019   5:50 م

شاهد كيف تفاعل منسوبو “الحرس الوطني” مع فوز الهلال بالآسيوية

+ = -
898

تابع منسوبو وزارة الحرس الوطني، مباراة نهائي دوري أبطال آسيا بين فريقي الهلال وأوراوا الياباني، على الهواء مباشرةً من مقر الوزارة، وذلك بعد تهيئة المكان لهم.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو يظهر تفاعل منسوبي الوزارة مع المباراة، التي شاهدوها من مقر عملهم، حيث نالت البادرة إعجاب منسوبيها.

يذكر أن الهلال توج ببطولة دوري أبطال آسيا 2019 عقب الفوز في النهائي على أوراوا الياباني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. حسب “أخبار 24”.

شاهد كيف تفاعل منسوبو “الحرس الوطني” مع فوز الهلال بالآسيوية

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885075318.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.