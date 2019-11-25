شاهد كيف تفاعل منسوبو “الحرس الوطني” مع فوز الهلال بالآسيوية

تابع منسوبو وزارة الحرس الوطني، مباراة نهائي دوري أبطال آسيا بين فريقي الهلال وأوراوا الياباني، على الهواء مباشرةً من مقر الوزارة، وذلك بعد تهيئة المكان لهم.
ونشرت الوزارة مقطع فيديو يظهر تفاعل منسوبي الوزارة مع المباراة، التي شاهدوها من مقر عملهم، حيث نالت البادرة إعجاب منسوبيها.
يذكر أن الهلال توج ببطولة دوري أبطال آسيا 2019 عقب الفوز في النهائي على أوراوا الياباني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. حسب “أخبار 24”.
تفاعل منسوبي #وزارة_الحرس_الوطني مع فوز ممثل الوطن نادي #الهلال بلقب دوري أبطال آسيا. pic.twitter.com/hmH4rAm5uw
— وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) November 24, 2019