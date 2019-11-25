بالفيديو.. الفراج بمكبر صوت: الهلال قوي والآسيوية صعبة

أعرب الإعلامي وليد الفراج عن سعادته بتتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2019.
وقال الفراج في بداية برنامجه “الدوري مع وليد”: “أنا من شهر مرتب تتحقق هذه البطولة، يا شباب الهلال فاز بالبطولة الآسيوية”.
وتحدث الفراج عبر “مكبر صوت”، قائلًا: “بصحي النائمين وأعلن الهلال بطلًا لدوري أبطال آسيا والآسيوية صعبة قوية وصلت.. مبروك للهلال”.
وتابع: “يوم 24 نوفمبر 2019 لن يشبه ما قبله وما بعده.. الهلال سفير الكرة السعودية آسيويًّا فهو حقق لوحده 7 بطولات من إجمالي 14 بطولة حققتها الأندية السعودية.. شكرًا ولي العهد على الدعم الكبير الذي حظيت به الرياضة السعودية”.
وأضاف: “يقولون الهلال نادي الحكومة، والحقيقة أن الهلال هو الابن الدافور الذي يحقق الإنجازات دون مساعدته هذا هو المشهد الحالي.. حقق ما حققه الهلال وعيوننا لك بس أنت أوصل”.
وواصل: “الهلال هو النادي السعودي الوحيد الذي بقي في المنافسة آسيويًّا من بعد 2005.. من يقول إن أوراوا ضعيف مستكثر تقول إن الهلال قوي وأخذه رايح جاي.. اصحَ يا نايم الآسيوية صعبة قوية”. حسب “المواطن”.
وتُوج الهلال اليوم بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة بعد فوزه على نادي أوراوا الياباني بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين، حيث فاز ذهابًا بهدف نظيف، وكرر فوزه في مباراة الإياب بنتيجة 2/ 0.
وسيُشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، في النسخة الحالية التي ستُقام في قطر وتنطلق في 11 ديسمبر المقبل.
#الدوري_مع_وليد#وليد_الفراج “بمكبر الصوت” يصحي النائمين ويعلن #الهلال بطلاً لدوري أبطال آسيا و”الآسيوية صعبة قوية”.#الهلال_اوراوا #الهلال_السعودي_بطل_ابطال_اسيا pic.twitter.com/GrMImpfuPj
— #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) November 24, 2019