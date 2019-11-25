لوائح الفيفا تمنح الهلال حق مشاركة محترفيه السبعة بكأس العالم للأندية

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن فريق الهلال سوف يتسلح بجميع نجومه المحترفين، فى بطولة كأس العالم للأندية، الشهر المقبل، والتى ستقام فى قطر.
وكان الهلال، قد توج بلقب دورى أبطال أسيا، للمرة الثالثة فى تاريخه، بعد تغلبه على مضيفه فريق أوراوا ريد اليابانى، بثنائية نظيفة، فى لقاء الإياب، بعدما حقق الفوز ذهابا بنتيجة 1 – 0.
وفقا لصحيفة “الجزيرة” السعودية، فإن لوائح كأس العالم للأندية، تمنح الأندية المشاركة فى البطولة، إشراك 7 أجانب فى التشكيل الاساسي، بجانب لاعب احتياطى، وهى نفس لوائح الدوري السعودي للمحترفين.
ويفتتح الزعيم السعودي مواجهاته فى كأس العالم للأندية، بلقاء الترجى التونسي، بطل دورى أبطال أفريقيا، فى دور ربع النهائي، يوم السبت 14 ديسمبر.
وجاءت قائمة المتأهلين لبطولة كأس العالم للأندية 2019 كالتالي، السد القطرى “بطل الدوري القطري”، هينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة “بطل دورى أبطال أوقيانوسيا”، مونتيرى المكسيكى “بطل دورى أبطال كونكاكاف”، الهلال السعودي بطل دورى أبطال آسيا 2019، وفلامنجو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس بجانب الترجى التونسى بطل دورى أبطال أفريقيا وليفربول الإنجليزى بطل دورى أبطال أوروبا.