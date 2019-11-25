النيابة العامة تحذر: إيداعك مبالغ في حسابات غير معروفة قد ‏يعرضك للمساءلة ‏

حذرت النيابة العامة من تسلم مبالغ نقدية من شخص معلوم، وإيداعها في حساب مصرفي لشخص غير معروف.
وأكدت النيابة العامة في رسالة توعوية للتحذير من جرائم غسل الأموال، أن المودع قد يتعرض للمُساءلة القانونية، حال نهوض شبهة عدم شرعية المال المراد إيداعه.
وبينت في رسالة أخرى أن نظام مكافحة غسل الأموال ينص على أن السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل الأموال يُمنع من السفر إلى خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها.
كانت النيابة العامة قد اختتمت أمس البرنامج التدريبي “المستجدات الدولية في مكافحة غسل الأموال”، الذي أقيم في مقر النيابة العامة بالرياض، بمشاركة خبراء دوليين من جامعة كيست وسترن بالولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.وفق “أخبار 24” .