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أخبار محلية > النيابة العامة تحذر: إيداعك مبالغ في حسابات غير معروفة قد ‏يعرضك للمساءلة ‏
25/11/2019   12:55 م

النيابة العامة تحذر: إيداعك مبالغ في حسابات غير معروفة قد ‏يعرضك للمساءلة ‏

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حذرت النيابة العامة من تسلم مبالغ نقدية من شخص ‏معلوم، وإيداعها في حساب مصرفي لشخص غير معروف.‏

وأكدت النيابة العامة في رسالة توعوية للتحذير من جرائم غسل الأموال، أن المودع قد يتعرض للمُساءلة القانونية، حال ‏نهوض شبهة عدم شرعية المال المراد إيداعه‎.‎

وبينت في رسالة أخرى أن نظام مكافحة ‏غسل الأموال ينص على أن السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في ‏جريمة غسل الأموال يُمنع من السفر إلى خارج المملكة مدة مماثلة لمدة ‏السجن المحكوم عليه بها.‎

كانت النيابة العامة قد اختتمت أمس البرنامج التدريبي “المستجدات ‏الدولية في مكافحة غسل الأموال”، الذي أقيم في مقر النيابة ‏العامة بالرياض، بمشاركة خبراء دوليين من جامعة كيست ‏وسترن بالولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع جامعة نايف ‏العربية للعلوم الأمنية.وفق “أخبار 24” .‎

النيابة العامة تحذر: إيداعك مبالغ في حسابات غير معروفة قد ‏يعرضك للمساءلة ‏

أخبار محلية
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