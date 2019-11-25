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أخبار محلية > مصادر: “نزاهة” تكشف فساداً بملايين الريالات تحت ستار مشاريع وهمية في جازان.. وتوقعات بكف يد مسؤولين
25/11/2019   12:54 م

مصادر: “نزاهة” تكشف فساداً بملايين الريالات تحت ستار مشاريع وهمية في جازان.. وتوقعات بكف يد مسؤولين

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ذكرت مصادر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” بدأت التحقيق في بلاغ من مواطن، أفاد بعمليات فساد بملايين الريالات صُرفت على مشاريع وهمية بعضها غير موجود على أرض الواقع، وذلك بإحدى بلديات منطقة جازان.

وبينت المصادر أن “نزاهة” حصلت على معلومات عن تسليم مبالغ ضخمة لمقاولين مقابل مشروعات بعضها صغير جداً وأخرى غير موجودة على أرض الواقع، بجانب أن معظم هذه المشاريع سُلمت لاثنين من المقاولين، أحدهما تسلم مشروعاً بقيمة 3 ملايين رغم أن مؤسسته بها 10 عمال فقط، والثاني الذي يتوفر بمؤسسته عاملان فقط تسلم المشروع نفسه أيضاً.

وأشارت المصادر وفقاً لـ”سبق”، إلى أن عدد المقاولين المرتبطين بالقضية خمسة، ويبلغ إجمالي عمالة مؤسساتهم 25 عاملاً فقط.

وفيما أحالت الهيئة القضية للجهات الأمنية مطالبةً بتطبيق الأنظمة بحق كل مَن يثبت تورطه في القضية، يُتوقع أن تُكف يد عدد من المتورطين فيها من منسوبي البلدية المشار إليها.

مصادر: “نزاهة” تكشف فساداً بملايين الريالات تحت ستار مشاريع وهمية في جازان.. وتوقعات بكف يد مسؤولين

أخبار محلية
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