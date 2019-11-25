تزين برجا المملكة والفيصلية في الرياض، أمس (الأحد)، باللون الأزرق، احتفالاً بتحقيق الهلال بطولة دوري أبطال آسيا.
وحرصت معالم سعودية وخليجية على التعبير عن فرحتها بفوز الهلال، فيما شهدت منطقة بوليفارد الرياض احتفالات حتى الليل من قِبل الجماهير التي توافدت على المنطقة من أنحاء العاصمة.
وأحرز نادي الهلال بطولة دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه، وللمرة الأولى بنسخته الجديدة، بعد فوزه على فريق أوراوا الياباني في إياب نهائي البطولة، بهدفين مقابل لا شيء، وتأهل للمشاركة في كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه.
وفق “أخبار 24”.