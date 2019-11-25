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أخبار محلية > “التجارة” تنفذ حملة تفتيش على محطات الوقود للتحقق من مطابقة أسعار المحروقات للأسعار المعلنة عبر الشاشات
25/11/2019   12:52 م

“التجارة” تنفذ حملة تفتيش على محطات الوقود للتحقق من مطابقة أسعار المحروقات للأسعار المعلنة عبر الشاشات

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نفذت وزارة التجارة والاستثمار جولات تفتيشية شملت 463 محطة وقود في مختلف أنحاء المملكة، بهدف التحقق من مطابقة أسعار المحروقات للأسعار المعلنة عبر شاشات المحطات، حيث أسفرت الحملة عن تحرير مخالفتين لاختلاف السعر خلال يومين.

وأوضحت الوزارة، أن الحملة تأتي بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، مشيرة إلى أن هناك جهوداً تكاملية بين الوزارتين فيما يختص بالرقابة على مختلف الأنشطة التجارية، بما في ذلك قطاع محطات الوقود.

ونوهت إلى أنها تتلقى بلاغات المستهلكين عن مخالفة الأسعار في قطاع محطات الوقود عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عبر مركز “بلاغات المستهلك” على الرقم (1900)، وموقع الوزارة الإلكتروني على الإنترنت.

صورة

صورة

وفق “أخبار 24”.

“التجارة” تنفذ حملة تفتيش على محطات الوقود للتحقق من مطابقة أسعار المحروقات للأسعار المعلنة عبر الشاشات

أخبار محلية
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